Leeds skradło serca kibiców po szalonym spotkaniu z Liverpoolem. Wyżej notowana ekipa z Merseyside ostatecznie wygrała 4-3, jednak piłkarze Marcelo Bielsy pokazali się z bardzo dobrej strony.



Dla Mateusza Klicha było to pierwsze spotkanie w Premier League i już w debiucie trafił on do siatki. Reprezentant Polski efektownie przyjął futbolówkę w pole karnym i pewnie wykończył sytuację.



Nic więc dziwnego, że Polak rozpoczął również kolejne spotkanie w pierwszym składzie. Leeds mierzy się z Fulham, a Klich ponownie zdobył gola! Pomocnik trafił do bramki po uderzeniu z rzutu karnego na 2-1.



