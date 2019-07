Krystian Bielik klubowym kolegą Kamila Grosickiego? Według brytyjskich mediów, młodzieżowy reprezentant Polski może zostać włączony w transfer Jarroda Bowena z Hull City do Arsenalu.

Bielik, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym Charlton Athletic, zamierza latem opuścić Arsenal. 21-letni Polak trafił do klubu z północnego Londynu przed czterema laty, ale nie przebił się do pierwszego zespołu ani pod batutą Arsene'a Wengera, ani Unaia Emery'ego. Od kiedy przeniósł się z Legii Warszawa na Wyspy Brytyjskie, przebywał głównie na wypożyczeniach w niższych ligach.

Polak, który może grać jako środkowy obrońca lub defensywny pomocnik, pokazał się z dobrej strony w czasie czerwcowych mistrzostw Europy do lat 21. Zwrócił na siebie uwagę klubów z kilku krajów. Teraz otwiera się przed nim szansa transferu do angielskiej Championship.





Według portalu hitc.com Bielik może zostać włączony w transfer Bowena, którego chce sprowadzić Arsenal. 22-letni skrzydłowy, który w poprzednim sezonie zdobył dla Hull 22 bramki we wszystkich rozgrywkach, znalazł się na celowniku "Kanonierów". Londyńczycy oferują za niego ponad 13 mln euro. Hull oczekuje jednak nieco więcej, dlatego liczy, że w ramach transakcji zespół "Tygrysów" zasili Bielik.



Polak jest wyceniany przez transfermarkt.de na dwa miliony euro, jego kontrakt z Arsenalem wygasa za dwa lata. W sześciu spotkaniach w młodzieżowej reprezentacji Polski strzelił trzy gole, w tym dwa w czasie ME we Włoszech i San Marino.



W Hull City występuje już inny Polak - Kamil Grosicki. W ostatnim sezonie strzelił dla klubu dziewięć goli, zanotował też 12 asyst. Nie wiadomo jednak, czy pozostanie w drużynie na kolejny sezon, bo jego kontrakt wygasa już za rok. To więc dla Hull ostatni moment, by zarobić na sprzedaży polskiego skrzydłowego - po wygaśnięciu umowy będzie mógł odejść za darmo.



