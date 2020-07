Leicester City pokonało 2-0 Sheffield United i zrobiło duży krok w stronę udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Aston Villa tylko zremisowała na wyjeździe 1-1 z Evertonem, co oznacza, że spadek do Championship jest już bardzo bliski.

Walka o udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów trwa na całego. Po tym jak FIFA odwiesiła zakaz gry Manchesteru City w Champions League, rywalizacja toczy się na ostrzu noża.

Leicester City wygrywając mecz z Sheffield United (miało nad nim tylko pięć punktów przewagi), znów awansowało na czwarte miejsce, ostatnie dające awans do LM. Punkt więcej ma Chelsea, zaś Manchester United - trzy "oczka" mniej, lecz do tego spotkanie zaległe.



"Lisy" wygrały ważne spotkanie dzięki bramkom Ayoze Pereza oraz Demaraia Graya. Ten drugi trafił do bramki przeciwnika zaledwie cztery minuty po wejściu na boisko.

W drugim ze spotkań, które rozpoczęły się o godzinie 19 Aston Villa prowadziła na Goodison Park z Evertonem 1-0, ale w 87. minucie wyrównującego gola na 1-1 zdobył Theo Walcott. Ten gol może być bardzo istotny w kontekście walki o utrzymanie.



Aston Villa zajmuje bowiem miejsce w strefie spadkowej, a do Watfordu i West Hamu traci trzy punkty. Ma rozegrany jednak mecz więcej.

2020-07-16 19:00 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: M. Oliver Leicester City Sheffield United FC 2 0 DO PRZERWY 1-0 Ayoze Pérez 29' D. Gray 79'

2020-07-16 19:00 | Stadion: Goodison Park | Arbiter: A. Taylor Everton Football Club Aston Villa FC 1 1 DO PRZERWY 0-0 T. Walcott 87' E. Konsa 72'