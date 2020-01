Obrońca Southampton Jan Bednarek doznał urazu ścięgna Achillesa i może nie zagrać we wtorkowym wyjazdowym spotkaniu 24. kolejki angielskiej Premier League z Crystal Palace. O kontuzji reprezentanta Polski poinformował austriacki menedżer "Świętych" Ralph Hasenhuettl.

Bednarek nabawił się urazu w sobotę w przegranym 2-3 (2-0) meczu z Wolverhampton Wanderers. Polski obrońca w 15. minucie wpisał się na listę strzelców i była to jego pierwsza bramka w tym sezonie.



Po 23. seriach gier Premier League Southampton zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 28 punktów. Crystal Palace zgromadziło do tej pory o dwa punkty więcej i jest 9.. Początek meczu na Selhurst Park we wtorek o 20.30.

