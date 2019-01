Jak podaje "The Guardian" Trent Alexander-Arnold doznał kontuzji kolana i wypada ze składu Liverpoolu na miesiąc. Z podstawowego składu wypadł również Dejan Lovren, który doznał kontuzji w spotkaniu z Wolverhampton. To ogromna strata Juergena Kloppa.

Młody obrońca Liverpoolu nabawił się kontuzji kolana w trakcie rozgrzewki przed spotkaniem z Brighton. Mimo urazu 20-latek był w stanie zagrać pełne 90 minut. Jednakże badania, które przeprowadzono dwa dni później, wykazały problemy z więzadłami. Pierwsze doniesienia mówią o absencji na cztery tygodnie.

Obrońcę reprezentacji Anglii zabraknie na w ekipie z Anfield Road w domowych meczach z: Crystal Palace, Leicester oraz Bournemouth, a także w wyjazdowym spotkaniu z West Hamem United. Pod znakiem zapytania stoi również jego występ w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Miesięczna absencja może okazać się zbyt duża, by znaleźć się w optymalnej formie.

Zespół Kloppa jest obecnie mocno trapiony przez kontuzję. Do zdrowia nie powrócił jeszcze Joe Gomez. Angielski obrońca złamał kostkę w spotkaniu z Burnley, a jego powrót jest przewidywany dopiero na luty.

W najbliższych spotkania zabraknie również Lovrena. Chorwat wypadł z podstawowego składu, po tym gdy doznał kontuzji w meczu z Wolverhampton, a stało się to już w szóstej minucie.

Po wypożyczeniu Nathaniela Clyne'a do Bournemouth opcje Liverpoolu na prawej obronie są ograniczone. "The Guardian" przymierza na te pozycję Fabinho, a także Jamesa Milnera. Niemiecki szkoleniowiec w najbliższym spotkaniu z Crystal Palace prawdopodobnie skorzysta jednak z Joela Matipa, który powrócił po kontuzji do składu i trenuje z zespołem w pełnych obciążeniach.

Zdjęcie Trent Alexander-Arnold / Mike Hewitt / Getty Images