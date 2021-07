Locatelli - choć nie zagrał w komplecie meczów "Squadra Azzurra" na Euro 2020 - odcisnął swoje piętno na występach reprezentacji Włoch, m.in. strzelając dwie bramki w meczu ze Szwajcarią. Po zakończeniu turnieju mistrz "Starego Kontynentu" w naturalny sposób znalazł się na celowniku kilku dużych europejskich klubów i być może niebawem opuści swój dotychczasowy zespół, Sassuolo.

Manuel Locatelli rozchwytywany przez dużych graczy

Media z Włoch i Wielkiej Brytanii informowały ostatnio o zainteresowaniu dwóch klubów - Arsenalu i Juventusu. "Kanonierzy" mieli już nawet złożyć pierwszą poważną ofertę w kwestii zawodnika, ale sam Locatelli jest ponoć chętny na przenosiny do "Starej Damy". Jak zdradził w rozmowie ze Sky Sports Italia prezes Sassuolo, Giovanni Carnevali, rozmowy z Juventusem są już na zaawansowanym etapie.



"Bylibyśmy szczęśliwi sprzedając Manuela do 'Juve'... ale ten klub musi uiścić odpowiednią opłatę" - stwierdził Carnevali. Jak dodał, prócz Juventusu i Arsenalu do walki o zawodnika włączyła się kolejna ekipa - z Anglii.



Premier League. Liverpool powalczy o Locatellego

Wszystko wskazuje na to, że - jak informuje "La Gazzetta dello Sport" - chodzi o Liverpool, który szuka wzmocnień w środku pola. Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa musiałaby jednak działać zdecydowanie - Sassuolo chce bowiem zakończyć sprawę ewentualnego transferu swojego gracza w ciągu nieco ponad tygodnia. Cena wywoławcza to ok. 34 mln funtów.



Choć wydaje się, że "późny start" może przeszkodzić "The Reds" w zrealizowaniu tego transferu, to mają oni pewien znaczący atut - mogą wydać na Locatellego od razu pełną kwotę i podpisać z nim długoterminowy kontrakt.



Juventus z kolei wolałby dokonać wypożyczenia zawodnika z opcją późniejszego obowiązkowego wykupu - "Bianconeri" chcieliby teraz zapłacić - jak przelicza brytyjski "Daily Mail" - równowartość 5 mln funtów i dopłacić potem kolejne 20 mln - Sassuolo jednak jest mocno niechętne temu rozwiązaniu.



Manuel Locatelli zawodnikiem Sassuolo jest od 2019 roku. Wcześniej bronił barw Milanu.

PaCze