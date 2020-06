W ostatniej serii badań przed wznowieniem rozgrywek o tytuł mistrza Anglii ujawniono jeden test z dodatnim rezultatem. Wkrótce potem władze Tottenhamu poinformowały, że przypadek dotyczy tego klubu.

Personalia zakażonej osoby pozostają nieznane. Zgodnie z przyjętymi procedurami opinia publiczna nie jest informowana, kto został zainfekowany. Nie wiadomo więc, czy chodzi o piłkarza, czy może o członka sztabu szkoleniowo-medycznego.

W trzech wcześniejszych rundach badań wykryto w sumie 12 osób z aktywnym patogenem powodującym chorobę COVID-19. W pierwszych dwóch dniach obecnego tygodnia testom poddano w sumie 1197 ludzi. Człowiek, który okazał się zakażony, nie odczuwa żadnych kłopotów zdrowotnych. Przez najbliższy tydzień przebywał będzie jednak w kwarantannie.

Piłkarze Premier League wrócą do rywalizacji 17 czerwca. Nie wszystkie kluby opowiadały się za kontynuacją sezonu, ale ostatecznie cykl 2019/20 zostanie dokończony. I stanie się to na terenie Anglii, mimo że pojawiały się propozycje przeniesienia zmagań do Chin, Australii czy na Islandię.

Co ciekawe, przed restartem rozgrywek zespoły będą mogły rozgrywać mecze sparingowe. Na takie rozwiązanie nie zdecydowano się w żadnym innym kraju. Zdaniem władz ligi nie narazi to zawodników na dodatkowe ryzyko infekcji koronawirusem.

UKi

