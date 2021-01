Premier League. Kolejny klubowy kolega Jana Bednarka z koronawirusem

Piłkarz Southampton Danny Ings, klubowy kolega Jana Bednarka, miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie zagra w sobotnim meczu 19. kolejki angielskiej ekstraklasy z Leicester City. Wcześniej COVID-19 wykryto także u bramkarza Alexa McCarthy'ego.

"Mieliśmy jeden pozytywny wynik od czasu meczu z Liverpoolem (4 stycznia - przyp. red.) - Danny Ings. Nie było go z nami przez ostatnie 10 dni. Mógł zarażać już w czasie spotkania z Liverpoolem, ale nie mieliśmy od tego czasu innych pozytywnych wyników. Nie wiem, czy Danny będzie mógł jutro wznowić treningi, ale wszystko wskazuje na to, że w weekend nie będzie brany pod uwagę" - powiedział austriacki trener "Świętych" Ralph Hasenhuettl.



McCarthy ma już wrócić do kadry meczowej, zabraknie w niej natomiast kontuzjowanego Irlandczyka Michaela Obafemiego.



Southampton zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 29 punktów, a jego sobotni rywal Leicester City jest czwarty z 32 "oczkami". Oba zespoły rozegrały po 17 meczów.



