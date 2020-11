Thiago Alcantara nie będzie mógł grać jeszcze przez kilka tygodni, stwierdził Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna piękna WAG w Premier League. Julia Vigas to partnerka Thiago Alcantary. Wideo INTERIA.TV

Reprezentant Hiszpanii nie występuje od czasu derbowego starcia z Evertonem (2-2), kiedy doznał urazu kolana w starciu z Richarlisonem, co zakończyło się dla tego drugiego czerwoną kartką. W tym samym meczu zerwania więzadeł, wykluczających z gry prawdopodobnie do końca sezonu, nabawił się inny gracz "The Reds" - Virgil van Dijk.

Reklama

Liverpool początkowo poinformował, że pozyskany tuż przed zakończeniem okna transferowego z Bayernu Monachium pomocnik, uniknął poważnej kontuzji, ale okazało się, że piłkarza nie zobaczmy na murawie także w grudniu.



"Thiago nic sobie nie złamał ani nie zerwał, ale to było uderzenie w kolano z potężnym impetem. Było on ta duże, ciągle nie jest z nim w porządku na sto procent. Zawodnik trenuje od czasu do czasu. Nie jestem w stanie określić, kiedy będzie dobrze, ale to zajmie kilka tygodni" - stwierdził Klopp.