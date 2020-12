Premier League. Klopp: Mourinho zrobił z Tottenhamu "maszynę do wyników"

W środę dojdzie do spotkania na szczycie Premier League. Drugi w tabeli Liverpool podejmie liderujący Tottenham Hotspur. Juergen Klopp, szkoleniowiec "The Reds", przyznał, że Jose Mourinho, opiekun "Kogutów", zmienił swój zespół w "maszynę do wyników".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Mourinho odpowiedział Kloppowi na konferencji prasowej. Wideo © 2020 Associated Press

"Sposób, w jaki grają w tym roku, jest bardzo dobry. Kontrataki to nie ich jedyna strategia, są właściwie zestawioną ekipą" - powiedział Niemiec.

Reklama

Mourinho przejął Tottenham niewiele ponad rok temu. W tamtym momencie "Koguty" były na 14. miejscu w tabeli, a w pierwszych pięciu meczach pod wodzą Portugalczyka nie potrafili zwyciężyć. Ostatecznie poprzedni sezon klub z Londynu skończył na szóstej pozycji, a w obecnym jest liderem (Liverpool ma tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy).

"Mourinho pokazał, że potrafi wrócić z przytupem. To, co zrobił z Tottenhamem jest bardzo imponujące. Zmienił ich w maszynę do wyników" - dodał Klopp.

Portugalczyk nie do końca zgodził się z tymi stwierdzeniami.

"Nasz okres dobrych wyników to zaledwie kilka miesięcy, żeby być maszyną do wyników to trzeba tak grać dłużej. Maszyną do wyników można nazwać to, co robił Liverpool przez ostatnie dwa lata. Maszyną do wyników była moja Chelsea, kiedy zdobywaliśmy dwa tytuły z rzędu (lata 2005-06)" - mówił Mourinho.

"Jesteśmy dobrym zespołem, który ciężko pracuje, ale Liverpool to rezultat 1894 dni pracy - jeśli się nie mylę - z Juergenem. My pracujemy ze sobą tylko 390 dni. To jednak nie do końca prawda, ponieważ wiele dni wypadło, gdyż gracze byli w kwarantannie" - dodał.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl Kliknij!

Tottenham ma najmniej straconych goli w lidze, ale z przodu też radzi sobie dobrze, 24 gole, więcej mają tylko Liverpool i Chelsea, z czego 19 bramek zdobyła para Harry Kane-Son Heung-min.

"Nie można być na czele ligi, opierając się tylko na kontrach. Niestety, jeśli zatrzymamy Sona i Kane'a, to wciąż pozostanie im wielu piłkarzy, którzy mogą zagrozić naszej bramce. Steven Bergwijn pełni ważną rolę w czasie kontrataków. Tanguy Ndombele potrzebował trochę czasu, aby wkomponować się do zespołu, ale teraz widać jego jakość. Giovanni lo Celso, Moussa Sissoko, Pierre-Emile Hojbjerg to świetny środek pola. I jest jeszcze Gareth Bale, który, gdy jest zdrowy, stanowi koleje zagrożenie" - tłumaczył Klopp



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League