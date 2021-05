Znów pod znakiem zapytania stanęło rozegranie ligowego meczu między Manchesterem United a Liverpoolem. Jak donoszą angielskie media, fani "Czerwonych Diabłów" próbowali uniemożliwić dotarcie na arenę potyczki zawodnikom gości.

Pierwotnie spotkanie miało się odbyć 2 maja. Nie doszło jednak do skutku z uwagi na zachowanie sympatyków MU. Protestując przeciwko rodzinie Glazerów, pozostającej właścicielem klubu, wdarli się wówczas na teren Old Trafford.



Wydawało się, że mecz rozpocznie się z opóźnieniem. Ostatecznie przełożony został na 13 maja.



Jak informują angielskie media, w Manchesterze znów jest w czwartek niespokojnie. Grupa kibiców MU zablokowała na trasie przejazdu autokar Liverpoolu, a następnie przebiła jedną z opon. Konieczna była interwencja policji.



W autokarze nie było zawodników "The Reds". Na stadion podróżowali innym pojazdem, wyglądającym identycznie jak ten zaatakowany.



Manchester United - Liverpool. Czy mecz się odbędzie?

"The Athletic" informuje, że piłkarze Ole Gunnara Solskjaera dotarli na obiekt siedem godzin przed pierwszym gwizdkiem. By mogli odpocząć, w lożach honorowych ustawiono dla nich łóżka.



Początek konfrontacji między MU a Liverpoolem zaplanowano na 21:15. Niewykluczone jednak, że dojdzie do opóźnienia. Pod stadionem nadal trwa demonstracja przeciwników amerykańskich właścicieli klubu.



