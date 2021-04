Premier League. Kibice mają wrócić na stadiony, będą zmiany w terminarzu

Jak informują dziennikarze "Daily Mail", kibice w Premier League będą mogli obejrzeć jeszcze w tym sezonie mecze swoich drużyn z wysokości trybun. Taką szansę dostanie każda z drużyn, a liga zamierza wprowadzić odpowiednie modyfikacje w terminarzu.

Reklama



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Jude Bellingham: Możemy być dumni z naszej gry (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Jak informują dziennikarze "Dail Mail" brytyjski rząd dał klubom Premier League zielone światło, by kibice mogli wrócić na stadiony jeszcze w tym sezonie. Właśnie dlatego władze ligi zamierzają wprowadzić zmiany w terminarzu trzech ostatnich kolejek. 36. kolejka zostanie przesunięta na weekend 15-16 maja, natomiast ostatnie mecze zostaną rozegrane 23 maja.



Stadiony będą mogły zostać zapełnione w 25%, ale nie więcej niż 10 tysiącami kibiców. Dodatkowo nadal będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się kibiców, co oznacza, że na meczach pojawią się tylko kibice gospodarzy. To jednak i tak znakomita wiadomość, skoro każda z drużyn dostanie taką szansę.



Takie decyzje budzą jednak mieszane uczucia, bowiem część społeczeństwa obawia się o zachowanie odpowiedniego dystansu na stadionach. Władze Premier League i kluby są jednak bardzo zdeterminowane, żeby fani mogli wrócić na trybuny, tak że wydaje się, że to już nieodwołalna decyzja.



Powrót 100% kibiców na stadiony planowany jest w Premier League już w sierpniu.