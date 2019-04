Kibice londyńskiej Chelsea przed meczem z Liverpoolem wzięli sobie na cel Mohameda Salaha. W rasistowskiej przyśpiewce nazwali go terrorystą. - Ci ludzie nigdy w życiu nie powinni już wejść na stadion – grzmi Juergen Klopp, trener „The Reds”.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Który klub Premier League ma najbardziej wartościowego piłkarza. CIES zaktualizował kwoty. Wideo INTERIA.PL

Fani Chelsea "popisali się" skandaliczną piosenką przed czwartkowym, wyjazdowym spotkaniem Ligi Europy ze Slavią Praga. Nagranie grupki fanów londyńskiego obrażających piłkarza Liverpoolu i nazywających go terrorystą obiegło media społecznościowe.

Reklama

- To obrzydliwe. To kolejny przykład czegoś, co nigdy nie powinno mieć miejsca - stwierdził Klopp w czasie konferencji prasowej przed spotkaniem z Chelsea. - Nie powinniśmy tego traktować tylko jako rzecz dotyczącą jednego czy drugiego klubu. To jeszcze jeden znak, że w tym momencie dzieje się coś złego.

Na zachowanie fanów szybko zareagowała Chelsea. Już pod stadionem Slavii jej przedstawiciele zatrzymali trzech fanów intonujących przyśpiewkę. Jeśli uda się zidentyfikować pozostałych, mają otrzymać od klubu zakaz stadionowy. Londyńczycy wydali też oświadczenie, w którym potępili zachowanie kibiców.

"Chelsea FC każde dyskryminujące zachowanie uważa za odrażające. Kiedy jasno widać, że dopuszczają się ich ludzie z karnetami Chelsea, zrobimy wszystko, co możliwe, by im przeciwdziałać. Tacy ludzie są wstydem dla całej społeczności kibiców Chelsea, którzy nie tolerują ich w klubie" - czytamy w komunikacie.

To nie pierwszy incydent z udziałem fanów londyńskiego klubu w ostatnim czasie: jego kibice w tym sezonie obrażali już z trybun Raheema Sterlinga z Manchesteru City. UEFA wszczęła też śledztwo w sprawie antysemickich okrzyków z trybun w czasie starcia Chelsea z Tottenhamem Hotspur.

- Reakcja nas wszystkich musi być zdecydowana. Ci ludzie, którzy teraz są fanami futbolu, po czymś takim już nigdy w życiu nie powinni wejść na stadion. Każdy przejaw rasizmu objawia się tym, że jedni ludzie uważają się za bardziej wartościowych od innych. To największe nieporozumienie na świecie - grzmi Klopp po incydencie dotyczącym Salaha.

Liverpool w niedzielę podejmie Chelsea na własnym stadionie. To hit 34. kolejki Premier League - "The Reds" otwierają tabelę, a londyńczycy zajmują w niej trzecie miejsce. Salah z 18 golami na koncie jest wiceliderem ligowej klasyfikacji strzelców.

Premier League: wyniki, tabela, terminarz i strzelcy



DG