Znakomite wieści dla kibiców Tottenhamu. Son Heung-Min i Harry Kane uporali się już z kłopotami zdrowotnymi i trenują bez taryfy ulgowej. Z największymi gwiazdami w składzie „Koguty” znów mają być groźne dla każdego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jose Mourinho: Jestem dumny z klubu. Wideo © 2020 Associated Press

Tottenham to jedna z tych drużyn, które na przerwie w rozgrywkach sporo zyskały. Do zdrowia wrócili wszyscy piłkarze, którzy nie byli w pełni sił przed wybuchem pandemii. Gdyby nie przymusowy antrakt, zespół z Londynu wiele straciłby przede wszystkim na potencjale ofensywnym.

Reklama

Kontuzje spowodowały na tyle poważne osłabienie kadrowe, że trzeba było pożegnać się z Pucharem Anglii i Ligą Mistrzów. Teraz ekipa z White Hart Lane walczy o awans do kolejnej edycji Champions League. Do najbliższego miejsca premiowanego startem w eliminacjach tych prestiżowych rozgrywek traci obecnie siedem punktów.

Premier League wznowi rywalizację w przyszłym miesiącu. Do rozegrania zostało jeszcze 10 kolejek. O marsz w górę tabeli będzie o wiele łatwiej, gdy na murawie ponownie zameldują się Kane oraz Son. Fanów "The Spurs" cieszy również powrót do zdrowia Stevena Bergwijna, Erika Lameli i Moussy Sissoko.