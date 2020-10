Kamil Grosicki miał przenieść się do Olympiakosu Pireus, a następnie zostać wypożyczony do Nottingham Forest. Reprezentant Polski deklaruje, że zostaje jednak w West Bromwich Albion.

Po awansie do Premier League Grosicki ma problem z grą w WBA. W lidze nie zagrał ani razu.



Wydawało się, że Polak będzie chciał zmienić otoczenie. Miał przenieść się do Olympiakosu Pireus i od razu zostać wypożyczony do Nottingham Forest. Właścicielem obu klubów jest Evangelos Marinakis.



Polak jednak deklaruje chęć pozostania w WBA i walki o skład. Na razie koncentruje się na najbliższych meczach kadry.



- Kluby (WBA i Olympiakos) nie są dogadane i nie było żadnej konkretnej oferty. Jestem na zgrupowaniu reprezentacji i właśnie udaję się na trening. A co dalej? Na tę chwilę zostaję w West Bromwich Albion i walczę o miejsce w składzie - powiedział Grosicki w rozmowie z "Super Expressem".



