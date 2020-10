Kamil Grosicki został dodany do składu West Bromwich Albion zgłoszonego do Premier League na sezon 2020/21 - poinformował klub. Przynależność klubowa piłkarza reprezentacji Polski stała pod znakiem zapytania przez ostatnie niemal dwa tygodnie.

Grosicki został zawodnikiem WBA 31 stycznia, gdy podpisał półtoraroczny kontrakt z klubem występującym wówczas na zapleczu ekstraklasy. Latem wraz z nim awansował do Premier League. Jesienią miał zostać wypożyczony do rywalizującego klasę niżej Nottingham Forest. Potwierdzenie dotarło ostatniego dnia okienka transferowego, ale minimalnie po terminie.

English Football League (EFL - zrzeszająca trzy ligi poniżej Premier League) uznała, że działacze spóźnili się i zmiany przynależności klubowej 32-letniego Polaka nie zatwierdziła. Na ostateczną decyzję czekano do czwartku.

WBA początkowo nie zgłosiło Grosickiego do składu na sezon 2020/21 w angielskiej ekstraklasie. Po ostatecznym wyjaśnieniu jego najbliższej przyszłości klub poinformował jednak w czwartek, że został on dołączony do listy.

"Reprezentant Polski będzie dziś trenował z +Baggies+ i od razu jest gotowy do gry" - podano.

WBA w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Fulham.

