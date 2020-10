Tradycji stało się zadość. Kamil Grosicki znów został bohaterem ostatniego dnia okna transferowego, ale tym razem saga z jego udziałem potrwa nieco dłużej. Transfer reprezentanta Polski za późno zgłoszono do ligowego systemu, a sam zawodnik jest w zawieszeniu pomiędzy dwoma angielskimi klubami - West Bromwich Albion i Nottingham Forest. Ostateczna decyzja EFL w sprawie dopuszczalności transferu Polaka ma zapaść maksymalnie we wtorek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Finlandia 5-1. Kamil Grosicki: Hat-tricka dedykuję mojej żonie (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

21 sekund - najprawdopodobniej tylko tyle wyniosło opóźnienie w zgłoszeniu transferu Grosickiego do systemu English Football League. Przekroczenie dopuszczalnego terminu rejestracji powinno skutkować wstrzymaniem przenosin do nowego klubu, ale prawnicy Nottingham Forest robią co mogą, aby doprowadzić do transferu skrzydłowego. Jak podaje portal Meczyki.pl organizator angielskich rozgrywek ma podjąć decyzję w sprawie Polaka maksymalnie do wtorku 27 października.



To nie pierwsza historia z udziałem Grosickiego, która budzi emocje do ostatnich dni okienka transferowego. W 2016 roku w ostatniej chwili nie zdołał przenieść się do Burnley. Rok później Polak pomyślnie przeszedł do Hull, ale w 2018 roku znów zaskoczył wszystkich kibiców kiedy trwające do ostatnich chwil okna transferowego negocjacje z Bursasporem zakończyły się fiaskiem. Oby tym razem wszystko poszło po myśli Grosickiego.



Premier League - wyniki, tabela, strzelcy



PI