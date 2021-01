Sytuacja Kamila Grosickiego w West Bromwich Albion jest skomplikowana, a może stać się jeszcze trudniejsza. Klub chce sprowadzić Ahmeda Musę, który występuje na podobnej pozycji i jest graczem o zbliżonym do "Grosika" profilu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Everton - Sheffield Wednesday 3-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

28-letni nigeryjski pomocnik jest do wzięcia za darmo, po tym jak w listopadzie rozwiązał kontrakt w Arabii Saudyjskiej. West Brom chce poszerzyć swój potencjał w ofensywie, nie wydając dużych pieniędzy. Ma to pomóc uniknąć relegacji do Championship.

Reklama

Musa może otrzymać ofertę krótkoterminowego kontraktu, do końca sezonu 2020/21. Nie byłaby to pierwsza przeprawa tego zawodnika w Premier League. Swoich sił próbował już w Leicester City w latach 2016-2018, zagrał w 33. meczach, ale strzelił tylko pięć goli.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Zwolennikiem sprowadzenia Musy jest menedżer Sam Allarydyce, który początkowo nie darzył specjalnym zaufaniem Kamila Grosickim. W ostatnich trzech meczach WBA sytuacja uległa jednak zmianie i Polak wychodził do gry w podstawowym składzie (zaliczył jedną asystę). "The Baggies" wciąż okupują jednak miejsca w tabeli zagrożone spadkiem.

Całkiem niedawno do West Brom dołączył Robert Snodgrass, który także rywalizuje z Grosickim o miejsce w składzie. Zwiększająca się konkurencja może sprawić, że "Grosik" zmieni barwy klubowe. W ostatnich tygodniach pojawiły się pogłoski, że zainteresowanymi transferem 32-latka mogą być Nottingham Forest i grecki Olympiakos Pireus.

MR