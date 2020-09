Kalidou Koulibaly jest bliski odejścia z Napoli, a najbliżej pozyskania piłkarza ma być Manchester City. Piłkarz porozumiał się już z trenerem klubu Josepem Gaurdiolą, jednak póki co włodarze City nie złożyli satysfakcjonującej dla Napoli oferty. Senegalczykiem interesować ma się również PSG.

Napoli już od jakiegoś czasu prowadzi twarde negocjacje nie tylko w sprawie Arkadiusza Milika, ale również Kalidou Koulibaly'ego. Senegalski obrońca łączony jest z Manchesterem City, a popularni "Obywatele" mieli złożyć już za niego pierwszą ofertę. Opiewała ona na 60 milionów euro (plus dodatkowe bonusy) i została odrzucona.



Aurelio De Laurentiis, tak samo jak w przypadku reprezentanta Polski, jest nieugięty i żąda za defensora 75 milionów euro. Jak donosi dobrze poinformowany dziennikarz "Gaurdiana" Fabrizio Romano, tylko kwota odstępnego jest przeszkodą w finalizacji transferu zawodnika "Azzurrich". Koulibaly osiągnął już porozumienie z trenerem Manchesteru City - Josepem Guardiolą.



Specjalizujący się w tematyce transferowej dziennikarz "Rai" Ciro Venerato zwraca uwagę, że Napoli może specjalnie zwlekać z decyzją. Obrońcą ma bowiem interesować się również PSG. - Strategia De Laurentiisa może również mieć na celu wywarcie presji na PSG. Dyrektor sportowy klubu Leonardo rozmawiał ostatnio z kierownictwem klubu o transferze defensora. Napoli ma również dość rozmów z City jedynie przed agenta piłkarza Falim Ramadanim i czeka na więcej okazji do kontaktu z klubem - stwierdził Włoch na antenie "Radia Kiss Kiss".



Według "Guardiana" relacje pomiędzy włodarzami City a Napoli są już napięte od jakiegoś czasu. Wszystko przez transfer Jorginho, który był już dogadany z "Obywatelami", a nagle zmienił zdanie i przeszedł do Chelsea za Maurizio Sarrim.



Koulibaly dołączył do "Azzurrich" z KRC Genk w lipcu 2014 roku za około osiem milionów euro. Od tego czasu rozegrał 246 spotkań dla Napoli.



