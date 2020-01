Pomocnik Bayeru Leverkusen Kai Havertz znalazł się na celowniku Liverpoolu. Według medialnych spekulacji, "The Reds" chcą zaoferować za 20-latka aż 125 milionów euro, co byłoby rekordem transferowym klubu.

"Mundo Deportivo" informuje, że Liverpool wysunął się na czoło wyścigu po Havertza. Zainteresowane utalentowanym pomocnikiem są także Manchester United, FC Barcelona i Bayern Monachium. Klub z Anfield Road jest gotowy wyłożyć ogromne pieniądze, bo aż 125 milionów euro. Obecny rekord transferowy "The Reds" wynosi 87 milionów. Tyle Liverpool zapłacił Southampton za Virgila van Dijka w 2018 roku.



Havertz zwrócił na siebie uwagę piłkarskiego świata w ubiegłym sezonie, kiedy to strzelił 17 goli i zaliczył trzy asysty. Obecny nie jest tak imponujący w wykonaniu 20-latka. Rozegrał 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i zapisał na swoim koncie jedną asystę.



Pomocnik ma ważny kontrakt z Bayerem do końca czerwca 2022 roku.

