Trener Liverpoolu Juergen Klopp zmienił zdanie na temat wideoweryfikacji (VAR) w piłce nożnej. Obecnie uważa, że stosowanie VAR wpłynęło na spadek atrakcyjności gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Ligi Angielskiej. Liverpool - Arsenal 0-0 (4-5 po karnych) - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Nie celebrujemy już bramek, ciągle czekamy. Spalone są odgwizdywane co do milimetra. Wiele rzeczy nie jest takich samych, to prawda - powiedział szkoleniowiec mistrzów Anglii na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem ligowym na wyjeździe z Fulham.



Reklama

- Początkowo byłem zwolennikiem VAR, ponieważ uważałem, że najważniejsze jest podejmowanie uczciwych decyzji. Nie jestem pewien, czy wystarczająco dobrze przemyśleliśmy VAR, ile czasu zajmie podjęcie właściwej decyzji i jak to wpłynie na grę, którą wszyscy kochaliśmy - dodał.



W środę wyjazdowy mecz Liverpoolu z FC Midtjylland (1-1) w Lidze Mistrzów był trzykrotnie przerywany z powodu analizy wideo spornych sytuacji. Mistrzom Danii przyznano rzut karny i każdej z drużyn anulowano po jednej bramce.

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!

Zdjęcie Juergen Klopp / AFP

af/ co/