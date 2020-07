​Niemiecki szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Anglii Liverpoolu Juergen Klopp został wybrany trenerem roku w plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Trenerów Ligi Angielskiej - ogłosił legendarny menedżer Manchesteru United Sir Alex Ferguson.

Ferguson przewodniczy kapitule Stowarzyszenia, która uznała Kloppa za najlepszego w sezonie 2019/20.

"Juergen, fantastycznie, naprawdę na to zasługujesz. Poziom występów twojego zespołu był niezwykły. Twoja osobowość inspiruje klub we wszystkich jego elementach. To był wspaniały rok dla was. I wybaczam ci, że obudziłeś mnie o 3.30 rano, aby powiedzieć, że zdobyłeś mistrzostwo" - powiedział Ferguson w wywiadzie dla stacji Sky Sports.

Liverpool prowadzony przez Kloppa po raz 19. w historii zdobył tytuł mistrza Anglii, ale po raz pierwszy od 1990 roku. O jeden tytuł więcej ma w dorobku ekipa Manchesteru United (20).

Klopp jest szkoleniowcem "The Reds" od października 2015 roku. W poprzednim sezonie triumfowali w Lidze Mistrzów.