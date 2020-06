Premier League. Juergen Klopp: Wspieraj nas z domu!

Trener Liverpoolu wystąpił w specjalnym filmie, w którym zaapelował do fanów zespołu o wsparcie potrzebne do osiągnięcia upragnionego celu – tytułu mistrza Anglii. Powrót do gry po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa nie oznacza jednak możliwości wejścia na stadion dla kibiców.

W środę po przymusowej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z panoszącym się po całym świecie koronawirusem, Premier League powróci do gry.

Reklama

Z tej okazji trener Liverpoolu - Juergen Klopp wystąpił w specjalnym filmie przed fanami drużyny, aby przekazać ważne przesłanie.

Być może wkrótce zespół sięgnie po tytuł mistrza Anglii po trzydziestu latach przerwy. Z pewnością cel będzie trudniejszy do zrealizowania bez kibicowskich kciuków. Fani tym razem nie będą mogli jednak zasiąść na trybunach stadionu.

"Piłka nożna powraca. Oczywiście będzie to odbywać się zupełnie inaczej z wielu powodów, ale nadal możesz powrót uczynić wyjątkowym. Wykorzystamy to, ale moje przesłanie brzmi: bądź bezpieczny, wspieraj nas z domu!" - powiedział Klopp.

Zamknięte bramy stadionowe są ostatnią barierą dla kibiców. Istnieje ryzyko, że ci będą gromadzili się przed arenami. Tymczasem nie ogłoszono jeszcze zwycięstwa nad wirusem i wciąż panują restrykcje, do których zaliczyć należy przede wszystkim zachowanie społecznego dystansu.