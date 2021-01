Liverpool niespodziewanie znalazł się w poważnych tarapatach. Kontuzjowani są bowiem aż czterej gracze ustawiani w tym sezonie na środku defensywy. W najbliższych dniach opcją ratunkową okazać się ma stoper reprezentacji USA, Aaron Long.

Amerykańskie i brytyjskie media donoszą, że tuż przed zamknięciem zimowego okienka transferowego zawodnikiem Liverpoolu zostanie Aaron Long.

To 28-letni środkowy obrońca, od 2016 roku zawodnik New York Red Bulls. W reprezentacji USA zaliczył do tej pory 18 występów. Kluby z Europy, głównie angielskie i francuskie, są zainteresowane jego usługami od dłuższego czasu. Ale to determinacja ekipy z Anfield okazać ma się decydująca.

"The Reds" od kilku tygodni szukają klasowego stopera niemal desperacko. To efekt kontuzji graczy, którzy występowali na tej pozycji dotychczas. Grupę kuracjuszy stanowią Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip i Fabinho.

Juergen Klopp poinformował o planowanym angażu Longa na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem z West Ham United. W grę chodzi wypożyczenie do końca bieżącego sezonu.

Czasu na realizację transakcji pozostało niewiele. Zimowe okienko transferowe zamyka się w poniedziałek.

Jeśli zawodnik zostanie w USA, w najbliższym czasie nie będzie mógł grać w piłkę. Rozgrywki MLS z powodu pandemii zostały zawieszone do kwietnia.

