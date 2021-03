Menedżer Liverpoolu, Juergen Klopp, zdradzi plan, który zrealizuje po zakończeniu pracy w obecnym klubie. - Zrobię sobie rok wolnego - oświadczył w wywiadzie udzielonym... Lotharowi Matthaeusowi.

Rozmowa ukazała się w "Sport Bildzie". Ostatnie wydanie redagował gościnnie kapitan mistrzów świata z 1990 roku, Lothar Matthaeus. I to właśnie on przepytywał obecnego opiekuna "The Reds".

Plany na najbliższą przyszłość? - Kiedy skończę pracę w Liverpoolu, na pewno zrobię sobie rok wolnego. Niech nikt do mnie nie dzwoni - ani po czterech miesiącach, ani po sześciu. Bez względu na to, kto tego spróbuje, przez rok mnie nie ma!

Wydaje się, że tą wypowiedzią Klopp definitywnie ucina spekulacje na temat objęcia przez siebie funkcji selekcjonera reprezentacji Niemiec. Media spekulują, że mogłoby się to stać już w tym roku, po finałach mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane w czerwcu i lutym.

Wiadomo, że po tym turnieju z posady trenera "Die Mannschaft" odejdzie Joachim Loew. Głównymi kandydatami do objęcia schedy po nim są Hansi Flick i właśnie Klopp. Teraz wygląda na to, że jedynym pretendentem pozostał aktualny szkoleniowiec Bayernu Monachium.

Klopp został zatrudniony na Anfield Road w 2015 roku. Cztery lata później osiągnął największy sukces w karierze, wygrywając z "The Reds" Ligę Mistrzów. Jego umowa z angielskim klubem zachowuje ważność do połowy 2024 roku.

UKi

