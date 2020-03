Juergen Klopp to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów na świecie. Okazuje się, że już od dziecka miał smykałkę do tego zawodu i analizował grę rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Juergen Klopp: Sędzia powinien lepiej czuć grę. Wideo © 2020 Associated Press

Przygodę z piłką Klopp zaczynał w klubie z rodzinnego miasta SV Glatten. Już w wieku 11 lat miał swoje spojrzenie na piłkę i analizował grę rywali oraz zespołów występujących w Bundeslidze.

Reklama

Jens Haas, jego kolega z lat szkolnych, wspomina w rozmowie z BBC, że jako młodzi chłopcy słuchali w radiu meczów Stuttgartu. Pewnego razu Klopp zasugerował zmiany, które miały poprawić grę zespołu. Chwilę później komentator potwierdził, że właśnie do takich zmian doszło.

- Byłem zdumiony jego wiedzą i rozumieniem gry. Czasami myślałem, że już wtedy był trenerem - powiedział Haas.

Dobre trenerskie oko Klopp potwierdził po zakończeniu kariery. 28 lutego 2001 roku, trzy dni po rozegraniu ostatniego meczu w barwach FSV Mainz, został trenerem tego zespołu. W 2004 roku wprowadził drużynę do Bundesligi. Dla klubu z Moguncji był to pierwszy w historii awans na najwyższy poziom rozgrywkowy w Niemczech.

Cała kariera trenerska Kloppa to pasmo sukcesów. Z Borussią Dortmund dwukrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec i raz puchar kraju. Z kolei z Liverpoolem wygrał w Lidze Mistrzów, a w tym sezonie zmierzał po ligowy tytuł. Rywale nie potrafili go zatrzymać, ale zrobił to koronawirus. Nie wiadomo kiedy i czy rozgrywki zostaną dokończone. W tej chwili, po 29. kolejkach, "The Reds" są liderem i mają 25 punktów przewagi nad Manchesterem City.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League