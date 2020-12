Podczas konferencji prasowej przed meczem z West Bromwich Albion trener Liverpoolu Juergen Klopp odniósł się do słów Mohameda Salaha, który był sfrustrowany jedną z jego ostatnich decyzji. Egipcjanin był rozżalony, ponieważ opaskę kapitana w meczu Ligi Mistrzów z FC Midtjylland otrzymał od trenera nie on, a Trent Alexander-Arnold. Opiekun "The Reds" przyznał, że popełnił błąd, lecz to nie Salah powinien czuć się pokrzywdzony w tej sytuacji.

W starciu z ekipą z Danii (1-1) kapitan Liverpoolu Jordan Henderson usiadł na ławce rezerwowych. Pod jego nieobecność drużynę na murawę wyprowadził Alexander-Arnold, stając się trzecim najmłodszym kapitanem w historii klubu.

Salah - jak przyznał w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "As" - był rozczarowany decyzją trenera. Liczył bowiem, że to on zagra z opaską na ramieniu.

Choć mecz z FC Midtjyllando odbył się 9 grudnia, temat wciąż nie ucichł, a podczas konferencji prasowej przed najbliższym meczem Premier League Klopp wrócił do tamtych wydarzeń.

Opiekun "The Reds" przyznał, że pierwszym kapitanem jest Henderson, a jego zastępcami są kolejno: James Milner, Virgil van Dijk oraz Georginio Wijnaldum.

- Jeśli wszyscy z nich nie mogą grać, zastępuje ich najczęściej zawodnik, który jest najdłużej w klubie. Tak widziałem tamtą sytuację w moim rozumieniu. Opaskę otrzymał Alexander-Arnold, ponieważ był najdłużej w klubie. Mówimy tu o profesjonalnym kontrakcie, nie grze w drużynach młodzieżowych. Później ktoś powiedział mi, że kapitanem powinien być Divock Origi, ale on był na wypożyczeniu i tak dalej... To był mój błąd. Nie patrzyłem na to w tak zawiły sposób - stwierdził trener Klopp.



- Oczywiście, rozmawiałem potem z "Mo". Był rozczarowany, ale nie zrobiłem tego celowo. Po prostu zrobiłem to, co zrobiłem. Jeśli popełniłem jakiś błąd, to był nim fakt, że kapitanem tego dnia nie był Origi - dodał niemiecki szkoleniowiec.



Liverpool zmierzy się z "West Bromem" - którego piłkarzem jest Kamil Grosicki - w niedzielę o 17.30.



