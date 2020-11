Premier League. Josep Guardiola: Transfer Messiego? Chciałbym, aby został w Barcelonie

- Chciałbym, aby Lionel Messi zakończył karierę w Barcelonie, powtarzałem to już wiele razy - stwierdził Jospe Guardiola, pytany o przyszłość Argentyńczyka. Hiszpański trener przedłużył kontrakt z Manchesterem City i niektóre media twierdziły, że będzie on chciał sprowadzić piłkarza do Anglii.

Przedłużenie umowy Pepa Guardioli z Manchesterm City spowodowało, że ponownie w europejskich mediach pojawił się temat transferu Lionela Messiego do ekipy z błękitnej części Manchesteru. Nie jest bowiem tajemnicą, że Argentyńczyk chciał opuścić "Blaugranę" w poprzednim okienku transferowym, a w drużynie "Obywateli" miałby szansę powrotu na sam szczyt, będąc prowadzonym przez trenera, z którym osiągał największe sukcesy.



Angielscy dziennikarze zdecydowali się przepytać hiszpańskiego trenera, czy rzeczywiście Messi może zmienić Primera Division na Premier League.

- Chciałbym, aby Messi zakończył karierę w Barcelonie, powtarzałem to już wiele razy. Chciałbym tego jako kibic Barcelony i fan Messiego. W tym roku kończy mu się kontrakt i nie wiem jaką podejmie decyzję - powiedział Guardiola, cytowany przez hiszpańską "Marcę".



Nowa umowa Guardioli będzie obowiązywała do 2023 roku i jak podają hiszpańskie media, popularny Pep ma inkasować 22 miliony euro rocznie.

