- Chcemy wrócić do treningów i jestem zdesperowany, aby dokończyć rozgrywki, gdy będzie to bezpieczne - stwierdził Jose Mourinho. Trener Tottenhamu nie może doczekać się powrotu do gry. Portugalczyk wystosował nawet apel do szkoleniowców, którzy mają obawy przez wznowieniem rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jose Mourinho: Jestem dumny z klubu. Wideo © 2020 Associated Press

Mourinho wydaje się być jednym z najbardziej zdesperowanych trenerów w Anglii, który chce wznowienia rozgrywek. Według doniesień "Daily Mail" Portugalczyk dał o tym znać podczas ostatniej narady szkoleniowców Premier League.



Reklama

Angielscy dziennikarze twierdzą, że o wiele bardziej ostrożni co do pomysłu dotyczącego wznowienia gry byli Josep Guardiola i Frank Lampard. Pod koniec rozmów, popularny "Mou" żartobliwie powiedział, że jeżeli ktoś nie chce zakończyć sezonu, to... powinien zostać w domu i oglądać Bundesligę.



Prawdopodobnie liga angielska będzie mogła wznowić rozgrywki w drugiej połowie czerwca. "Daily Mail" twierdzi, że kluby od przyszłego tygodnia natomiast będą mogły wrócić do treningów grupowych.



- Chcemy wrócić do treningów i jestem zdesperowany, aby dokończyć rozgrywki, gdy będzie to bezpieczne. Zwłaszcza teraz, wszystkie ligi szykują się na powrót do akcji - powiedział trener Tottenhamu.



- Jestem bardzo zadowolony z pracy moich piłkarzy, pokazali bardzo duży profesjonalizm i pracowali indywidualnie. Jeżeli będziemy mogli powrócić na boisko, to zdecydowanie poprę ten pomysł - dodał.



Tottenham zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli. Rozgrywki ligi angielskiej zostały zawieszone 13 marca. Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 230 tysięcy przypadków zakażeń, a wirus zabił powyżej 33 tysięcy osób.



Zobacz więcej informacji o Premier League

PA

Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL