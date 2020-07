W przerwie meczu Premier League Tottenham - Everton (1-0) doszło do ostrej kłótni Hugo Llorisa z Heung-Min Sonem. Gwiazdorów "Kogutów musieli rozdzielać koledzy z drużyny. Zaskakująco zareagował na ten incydent trener Tottenhamu Jose Mourinho. Portugalczyk stwierdził, że sprzeczka, która omal nie zakończyła się rękoczynami, była... "piękna".

Tottenham prowadził od 24. minuty po samobójczym golu Michaela Keane'a. Mimo to w przerwie do oczu skoczyli sobie Lloris i Son. Krewkich zawodników musieli rozdzielać Giovani Lo Celso i Harry Winks.

Lloris przyznał po meczu, że gniew wywołał u niego brak odpowiedniego zaangażowania kolegów z drużyny. Mourinho natomiast sugerował, że kłótnia była wynikiem słabych ostatnio wyników zespołu. Portugalczyk zapytany o opinię na temat sprzeczki stwierdził krótko: "Piękna".



"Prawdopodobnie jest to konsekwencja naszych spotkań. Jeśli kogoś można za to winić, to tylko mnie. Byłem krytyczny wobec swoich podopiecznych, ponieważ moim zdaniem nie wymagają wystarczająco dużo wobec siebie i innych. Poprosiłem ich, żeby dali z siebie wszystko" - tłumaczył Mourinho.



"Sonny to chłopak, którego wszyscy kochają. W tej sytuacji kapitan pomyślał, że powinien wykazać większe zaangażowanie, podjąć większy wysiłek dla zespołu. Pewnie padło kilka złych słów. Byłem bardzo zadowolony. W przerwie powiedziałem im, że kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to nie mam wątpliwości, że będą się trzymać razem do końca" - podkreślił "The Special One".