"Sroki" mają nowych możnych właścicieli i szukają trenera-menadżera, któremu na lata powierzą losy drużyny.

Jose Mourinho znajduje się wysoko na liście ich życzeń, spekuluje się, że Portugalczyk może zostać następcą Steve'a Bruce'a.



Zinedine Zidane odrzucił ofertę Newcastle



Saudyjski fundusz inwestycyjny nowym właścicielem Newcastle United

Dziennikarze zapytali Mourinho o ewentualny powrót do Premier League. O tym, że byłby odpowiednim człowiekiem na tym stanowisku, mówił Danny Mils, jeden z ekspertów i były obrońca reprezentacji Anglii.



- Pracowałem z Panem Bobbym Robsonem w Barcelonie, to jeden z najwspanialszych graczy w historii tego klubu. Nic więcej na temat Newcastle nie mam do powiedzenia, jestem w stu procentach skoncentrowany na Romie - powiedział "The Special One".

