Jordan Pickford nie zostanie ukarany za starcie z Virgilem van Dijkiem, po którym Holender doznał groźnej kontuzji. Władze angielskiej federacji uznały, że zdarzenie zostało już ocenione w trakcie meczu i nie ma sensu do niego wracać.

Do zdarzenia doszło już w pierwszych minutach derbów Liverpoolu. Pickford wpadł w van Dijka, przez co Holender odniósł groźny uraz i czeka go długa przerwa.

Obrońca Liverpoolu uszkodził więzadła krzyżowe przednie i będzie musiał przejść operację. Nieznana jest dokładna data jego powrotu na boisko, ale wiadomo, że piłkarz będzie musiał się rehabilitować przez kilka miesięcy.

"Sky Sport" poinformował, że władze angielskiej federacji uznały, że bramkarz Evertonu nie będzie zawieszony. Nie otrzyma żadnej kary.

Powodów jest kilka. Przede wszystkim van Dijk był w tej sytuacji na spalonym. Poza tym sytuacja została oceniona już w trakcie meczu przez sędziego głównego oraz VAR i Pickford nie został ukarany. Dlatego władze federacji nie zamierzają wszczynać postępowania dyscyplinarnego przeciw bramkarzowi.

