Kontuzja Jordana Hendersona okazała się na tyle poważna, że kapitan Liverpoolu FC musiał przejść operację. Problemy z urazami są w tym sezonie zmorą "The Reds".

Henderson nabawił się urazu podczas derbowego starcia z Evertonem. Zawodnik nie był stanie kontynuować gry i musiał opuścić boisko.

Jak poinformował Liverpool, kapitan "The Reds" musiał przejść operację. Ta przebiegła pomyślnie, ale piłkarz nie wróci do gry szybciej niż pod koniec marca.



Kłopoty zdrowotne fatalnie przetrzebiły w tym sezonie szeregi Liverpoolu. Poważnych kontuzji nabawili się wszyscy zawodnicy, którzy u Juergena Kloppa grali jako środkowi obrońcy: Virgil van Dijk, Joel Matip oraz Joe Gomez.



W tej sytuacji Klopp ratował się przesunięciem do defensywy nominalnych środkowych pomocników - Fabinho oraz Jordana Hendersona. W krótkim czasie obaj także zostali wyeliminowani przez kontuzje.



Oznacza to, że w najbliższych spotkaniach za grę na środku obrony odpowiadać będą ściągnięty w pośpiechu z Schalke 04 Ozan Kabak oraz wyciągnięty z głębokich rezerw Nathaniel Philipps.

