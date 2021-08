Premier League. Jannik Vestergaard w Leicester City

29-letni Vestergaard grał w Southampton od 2018 roku, wcześniej był zawodnikiem niemieckich klubów - Hoffenheim, Werderu Brema i Borussii Moenchengladbach.

Z Leicester Coty podpisał kontrakt do 2024 roku.

Vestergaard wystąpił we wszystkich sześciu meczach Danii w tegorocznych mistrzostwach Europy, docierając z drużyną narodową aż do półfinału. W Leicester spotka sę z bramkarzem reprezentacji swojego kraju Kasperem Schmeichelem.

To kolejny duński obrońca, który podpisał kontakt z nowym angielskim klubem. Pod koniec lipca Joachim Andersen, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Olympique Lyon do Fulham Londyn, przeszedł do Crystal Palace.

