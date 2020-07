Słynny obrońca Jan Vertonghen odchodzi z Tottenhamu. Belg bronił barw "Kogutów" przez osiem lat.

Vertonghen przekazał swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Twitterze potwierdził, że opuszcza Tottenham, ale nie podał żadnej wskazówki, na temat nowego klubu.

Piłkarz przeszedł do Tottenhamu z Ajaksu Amsterdam w 2012 roku. Wystąpił w 315 meczach w barwach "Kogutów" we wszystkich rozgrywkach.



"Mój czas w klubie dobiega końca. To dla mnie smutny dzień z wielu powodów. Będę tęsknić za przyjaciółmi, których tu poznałem, za personelem, który sprawia, że ​​klub sprawnie działa, za grą na niesamowitym nowym stadionie i oczywiście za wami, kibicami" - napisał Vertonghen.



"Dziękuję za wsparcie przez te wszystkie lata. Byliście niesamowici" - dodał.



Kontrakt Vertonghena z Tottenhamem wygasł i teraz może zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. Do "Kogutów" ściągnął go Andre Villas-Boas. Następnie grał pod okiem Tima Sherwooda, Mauricio Pochettino i Jose Mourinho.



W czasie ośmioletniego pobytu w Tottenhamie nie udało mu się zdobyć żadnego trofeum. Dwa razy był tego blisko - w 2015 roku, kiedy "Koguty" dotarły do finału Pucharu Ligi i cztery lata później, gdy Tottenham zagrał w finale Ligi Mistrzów.



Nie wiadomo, gdzie będzie grał Vertonghen. Jego były klub Ajax Amsterdam wykluczył zatrudnienie 33-letniego piłkarza, choć dyrektor sportowy Marc Overmars potwierdził, że rozmowy z agentem miały miejsce.

