24-letni defensor piłkarzem Southampton jest od 2017 roku. Stał się kluczowym graczem ekipy, a w obecnym sezonie wystąpił we wszystkich jej meczach. Tylko dwukrotnie został zmieniony. Jego postawa wzbudziła uznanie dziennikarza z Wysp, który wybrał go do... najlepszej jedenastki ostatnich dwunastu miesięcy.

- Był filarem defensywy swojego zespołu - czytamy w uzasadnieniu. Matthews podkreślił dodatkowo, że Southampton było w ubiegłym roku kalendarzowym piątym zespołem Premier League pod względem zdobytych punktów.



Bednarek w grudniu przedłużył umowę z obecnym pracodawcą aż do czerwca 2025 roku. Aktualnie jego zespół zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli, mając w dorobku 26 punktów. W najbliższym meczu ligowym zmierzy się z Liverpoolem.



