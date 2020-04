Jan Bednarek twierdzi, że treningi w Polsce i Anglii za bardzo się nie różnią. Różnicę powodują piłkarze, którzy lepiej operują piłką.

Bednarek jest podstawowym piłkarzem Southampton. W tym sezonie rozegrał 27 spotkań w Premier League i zdobył bramkę. Jednak nie zawsze było tak dobrze. Polak musiał długo czekać na swoją szansę.

Obrońca Southampton w "Kanale Sportowym" porównał, jak wyglądają treningi w Polsce i Anglii. Stwierdził, że zajęcia nie różnią się niczym, poza piłkarzami, którzy mają większą jakość i trenują z większą intensywnością.

- Ćwiczenia mieliśmy praktycznie takie same w Lechu jak w Southampton. Jeśli chodzi o dobór ćwiczeń i to, co działo się na treningach, to nie było dużej różnicy - powiedział i dodał: - Inne było tylko wykonanie tych ćwiczeń i szybkość działania. W Anglii gra jest szybsza, bo jakość zawodników jest większa i piłka szybciej krąży.

- Nie sądzę, że inaczej, czy łatwiej trenuje się w Polsce. Na Wyspach intensywność jest większa, bo jakość zawodników jest większa. To powoduje, że musisz szybciej myśleć i biegać. Nie ma momentu na zawahanie. Już przed podaniem musisz wiedzieć, co zrobić - stwierdził.