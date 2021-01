Jan Bednarek jest ostatnio w świetnej dyspozycji. Angielscy dziennikarze są pod wrażeniem formy, jaką prezentuje obrońca Southampton FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Jan Bednarek: Lepiej jest grać niż trenować i my chcemy to robić. Wideo INTERIA.TV

Bednarek jest w trwającym sezonie absolutnie kluczowym zawodnikiem "Świętych". Obrońca w każdym z 21 spotkań wychodził na boisko w wyjściowym składzie. Tylko dwóch meczów nie rozegrał w pełnym wymiarze czasu.

Reklama

Fala zachwytów nad formą Bednarka spłynęła zwłaszcza po ostatnim meczu Pucharu Anglii z Arsenalem, wygranym przez Southampton 1-0. Według statystyk, Polak nie przegrał w tym spotkaniu żadnego pojedynku.



- Southampton ma szczęście, że ma w składzie Bednarka. Jeśli Ralph Hasenhuettl będzie potrafił umiejętnie z niego korzystać, to będzie miał czołowego obrońcę w całej Premier League - pisał po spotkaniu portal hampshirelive.news.



Z kolei serwis Footballcritic.com oceniło, że polski obrońca był kluczową postacią w zwycięstwie Southampton, odpowiadając za bezradność "Kanonierów" w ataku.



Anglicy spekulują też, że jeśli Bednarek utrzyma obecną formę, wkrótce może stać się łakomym kąskiem na rynku transferowym. 24-letni obrońca jest obecnie wyceniany na ok. 20 mln euro, a jego kontrakt ze "Świętymi" obowiązuje do 30 czerwca 2025. Kwotę, którą Southampton zapłaciło za Bednarka już teraz określa się mianem "promocyjnej".

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Jan Bednarek / ADRIAN DENNIS / East News

WG