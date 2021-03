Jakub Moder znalazł się w jedenastce weekendu U-21 przygotowanej przez prestiżowy serwis whoscored.com. Pod uwagę brano piłkarzy z pięciu czołowych lig Starego Kontynentu.

Polski pomocnik w miniony weekend zadebiutował w wyjściowym składzie Brighton & Hove Albion. W domowym meczu z Newcastle (3-0) spędził na murawie 88 minut.

Na pomeczowej konferencji prasowej pochwał nie szczędził mu menedżer zespołu, Graham Potter. - Jakub w znacznym stopniu przyczynił się do naszego zwycięstwa. To był naprawdę udany debiut - oznajmił uradowany.

Jakub Moder partnerem Erlinga Haalanda

Serwis whoscored.com przyznał Polakowi wysoką notę 7,40 i wybrał go do jedenastki weekendu, biorąc pod uwagę najlepsze występy piłkarzy do lat 21 w ligach Top 5. Elitarną grupę tworzą Premier League, Primera Division, Bundesliga, Serie A i Ligue 1.

W taki sam sposób, jak niedawny piłkarz Lecha Poznań, wyróżnieni zostali m.in. Erling Haaland z Borussii Dortmund i Sergino Dest z Barcelony. Wątpliwości budzi tylko ustawienie polskiego pomocnika w roli bocznego obrońcy. W rzeczywistości powierzone mu zadania realizuje w środku drugiej linii.

Moder znalazł się w gronie zawodników powołanych przez selekcjonera Paulo Sousę na marcowe mecze eliminacji MŚ 2022. Po powrocie do Anglii czekają go kolejne wyzwania. Najbliższe z nich to starcie z Manchesterem United zaplanowane na 4 kwietnia.

