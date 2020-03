- Dla mnie byłoby to w porządku. Nie miałbym problemu, gdyby mistrzostwo zostało przyznane Liverpoolowi - stwierdził piłkarz Manchesteru City Ilkay Guendogan. W Anglii coraz więcej wskazuje na to, że oprócz scenariusza wznowienia rozgrywek, trzeba się również przygotować na ewentualną możliwość braku szans na powrót gry.

Epidemia koronawirusa całkowicie sparaliżowała europejskie rozgrywki i ciężko wyobrazić sobie kiedy kluby będą mogły wrócić do regularnego grania. Sytuacja w Premier League wydaje się być jednak bardziej klarowna. Liverpool zdecydowanie prowadzi w tabeli i prawdopodobnie sięgnąłby po tytuł mistrzowski.



Wielu ekspertów w Anglii podziela tę opinię, a wśród nich znajdują się również piłkarze, w tym... Ilkay Guendogan zawodnik głównego rywala "The Reds" w tym sezonie - Manchesteru City.



- Dla mnie byłoby to w porządku. Nie miałbym problemu, gdyby mistrzostwo zostało przyznane Liverpoolowi, w razie nie dogrania sezonu do końca - stwierdził pomocnik cytowany przez "Goal.com".



Pierwotnie rozgrywki Premier League miały zostać wznowione 31 kwietnia. Obecnie scenariusz ten wydaje się być mało prawdopodobny, mając na uwadze, że liczba zakażonych osób w Anglii gwałtownie wzrasta, a pozytywny wynik badań miał również premier kraju - Boris Johnson.



Kluby piłkarskie również muszą zmagać się z kryzysową sytuacją. Ich dochody spadły niemal do zera, a coraz więcej drużyn decyduje się na obniżenie pensji piłkarzom.



- Uważam, że to jedyne racjonalne rozwiązanie, choć musimy mieć na uwadze, w niższych ligach nie jest to aż tak prosta decyzja - dodał Guendogan.



Dziennikarze pytali się również piłkarza Manchesteru City jak radzi sobie podczas kwarantanny: - Jest do wyjątkowa sytuacja, którą ciężko było sobie wyobrazić. Mówiąc szczerze, mam z tym problem. Czasem boję się wyjść z domu na 15 minut, choć jak na ironie pogoda w Manchesterze jest dobra.



- Mając na uwadze wszystkie okoliczności, to nie wierzę, żebyśmy wrócili do grania już za miesiąc. Nie sądzę, że jest to realistyczny scenariusz - zakończył rozmowę Guendogan.



Liverpool wygrał w tym sezonie aż 27 z 29 ligowych spotkań. Podopieczni Juergena Kloppa ulegli jedynie Watford i zremisowali z Manchesterem United. Do zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego brakowało im siedmiu punktów.



W Wielkiej Brytanii zarażonych jest obecnie powyżej 17 tysięcy osób, a z powodu wirusa do tej pory zmarło aż 1019 osób.



