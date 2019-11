Hugo Lloris został poddany operacji - informuje Tottenham. Francuski bramkarz "Kogutów" na początku października zwichnął łokieć i choć miał uniknąć leczenia chirurgicznego, po serii dodatkowych badań okazało się ono niezbędne.

Golkiper Tottenhamu doznał poważnej kontuzji 5 października, podczas wyjazdowego meczu z Brighton w ósmej kolejce Premier League. Do nieszczęścia doszło już w trzeciej minucie. Po dośrodkowaniu Pascala Grossa, Lloris złapał piłkę, ale wpadał z nią do bramki, więc wypuścił ją i upadł, podpierając się m.in. lewym ramieniem. Wtedy doszło do kontuzji. Francuz zwijał się z bólu, trzymając się za rękę, a sztab medyczny "Kogutów" podał mu nawet tlen, zanim przeniesiono go na nosze.

Lloris został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego zwichnięcie łokcia.

Dwa dni po tym zdarzeniu "Koguty" poinformowały, że zabieg w przypadku urazu ich bramkarza nie jest konieczny. W czwartkowym komunikacie klubu czytamy natomiast, że po serii dalszych badań stwierdzono, że 32-latek musiał jednak położyć się na stole operacyjnym.

- Po przeprowadzeniu dalszych badań Hugo Lloris został poddany operacji. Wykonanie zabiegu rekomendowali specjaliści, którzy zdiagnozowali niestabilność lewego łokcia - informuje Tottenham.

Lloris ma dołączyć do treningów z resztą drużyny na początku przyszłego roku.

