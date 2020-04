Hugo Lloris bardzo docenia współpracę z Jose Mourinho. - Zdobył w swojej karierze wiele tytułów, każdy gracz chciałby z nim pracować, można się od niego wiele nauczyć. To dla nas prawdziwy przywilej - stwierdził francuski bramkarz.

Hugo Lloris zdecydowanie nie narzeka na współpracę z Jose Mourinho. Portugalczyk objął Tottenham w listopadzie, zastępując na ławce trenerskiej Mauricio Pochettino.



Mistrz świata z 2018 roku przyznał, że praca z byłym trenerem m.in. Interu Mediolan czy Realu Madryt to coś wielkiego. - On jest wspaniały, to wielka postać. Trenował już tyle wielkich drużyn i klasowych zawodników - powiedział Lloris cytowany przez Goal.com.



- Zdobył w swojej karierze wiele tytułów, każdy gracz chciałby z nim pracować, można się od niego wiele nauczyć. To dla nas prawdziwy przywilej - dodał.



Tottenham zajmuje obecnie 8. miejsce w tabeli, mając 41 punktów, tracąc dwa "oczka" do miejsca premiowanego europejskimi pucharami.



