Callum Hudson-Odoi zerwał ścięgno Achillesa podczas ligowego meczu Chelsea z Burnley (2-2). Kontuzja ta wyłączy go z gry na co najmniej pół roku, co najprawdopodobniej przekreśla szanse na letni transfer 18-letniego skrzydłowego.

Hudson-Odoi rozpoczął mecz z Burnley w wyjściowym składzie, ale już pod koniec pierwszej połowy musiał zostać zmieniony z powodu urazu. Na boisku zastąpił go Pedro, a "The Blues" zremisowali z Burnley 2-2, co może kosztować ich spadek poza miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.



Diagnoza, o której za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował sam piłkarz, jest dla niego skrajnie niekorzystna. Wykazała ona zerwanie ścięgna Achillesa, co oznacza dla niego nie tylko koniec sezonu, ale prawdopodobnie także stratę całego letniego okresu przygotowawczego oraz początku przyszłego sezonu. Zazwyczaj pauza w grze przy urazach tego typu wynosi od sześciu do dziewięciu miesięcy.

Kontuzja najprawdopodobniej przekreśliła szanse Hudsona-Odoia na transfer w letnim okienku transferowym. Skrzydłowy nie był do końca zadowolony z liczby minut na boisku, a zainteresowanie zawodnikiem wykazywało kilka zespołów, na czele z Bayernem Monachium, który szuka kandydatów do zastąpienia duetu Robben - Ribery.

18-letni Anglik w trwającym sezonie wystąpił w 10 meczach Premier League, czterokrotnie zaczynając je od pierwszej minuty, zaliczył jedną asystę. Swoją grą budził podziw w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie w dziewięciu spotkaniach (cztery w wyjściowym składzie) strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.

