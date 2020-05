Callum Hudson-Odoi został aresztowany po wizycie policji w jego domu w poniedziałek około 4 nad ranem - donosi "The Sun".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Union Berlin - Bayern Monachium 0-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Piłkarz Chelsea znalazł się w sporych tarapatach, a ich okoliczności są o tyle niejasne, co intrygujące.

Reklama

Według "The Sun" piłkarz w nocy zaprosił do siebie poznaną w internecie kobietę. 19-latek wysłał po nią samochód z kierowcą. Według relacji sąsiadów kobieta była niezwykłej urody, wyglądała jak modelka.



Około godziny 4 nad ranem pod domem Hudsona-Odoiego pojawiła się policja i karetka pogotowia. Kobietę przewieziono do szpitala, Hudson-Odoi trafił zaś do aresztu.



Brytyjskie media nie podają jeszcze dokładnie, co zaszło między tą dwójką, ale można przypuszczać, że niebawem sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.



Piłkarz Chelsea nie przeżywa ostatnio najlepszego okresu. Tuż po zatrzymaniu rozgrywek Premier League okazało się, że zawodnik jest zakażony koronawirusem. Na szczęście już pod koniec marca wrócił do zdrowia.



Hudson-Odoi jest trzykrotnym reprezentantem Anglii.

Zdjęcie Callum Hudson-Odoi / AFP

WG