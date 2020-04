Południowokoreańska armia wzywa Heng-Min Sona. Gwiazdor Tottenhamu dostał zezwolenie od klubu na powrót do ojczyzny. Przejdzie w tym miesiącu obowiązkowe przeszkolenie wojskowe.

Wojsko upomina się o Sona regularnie od dobrych kilku lat. Co jakiś czas temat powraca do mediów. Tym razem o sprawie informuje "Daily Mirror". Zawodnik ma się zameldować w koszarach 20 kwietnia.

W Korei Płd. służba wojskowa jest obligatoryjna. Trwa dwa lata. Na krótszy okres liczyć mogą sportowcy z sukcesami na koncie. Son może liczyć na tego rodzaju taryfę ulgową, bowiem w 2018 roku zdobył złoty medal Igrzysk Azjatyckich. Poligon będzie mógł opuścić już po trzech tygodniach.

Przerwa w rozgrywkach Premier League to najwłaściwszy czas na wypełnienie obowiązków wojskowych. Zawodnik wróci do Anglii w drugiej dekadzie maja i przystąpi do treningu. Nie wiadomo, czy do tego czasu rywalizacja o ligowy triumf zostanie wznowiona.

Co ciekawe, Son przebywał w ojczyźnie w drugiej połowie lutego. Zjawił się wówczas u zaufanego chirurga, by poddać się operacji złamanej ręki. Ten sam lekarz pomógł mu uporać się z podobną kontuzją trzy lata wcześniej.

W bieżącym sezonie koreański pomocnik rozegrał w Premier League 21 spotkań. Zdobył dziewięć bramek i zaliczył osiem asyst. Po raz ostatni przebywał na murawie 16 lutego. Mimo poważnego urazu zdołał strzelić zwycięskiego gola w wygranej 3-2 potyczce z Aston Villą Birmingham.

