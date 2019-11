Podczas niedzielnego meczu Evertonu z Tottenhamem kibice zgromadzeni na Goodison Park byli świadkami mrożącej krew w żyłach sceny. Po wślizgu, który wykonał Heund-min Son, zaatakowany Andre Gomes niefortunnie upadł na murawę, co skutkowało paskudnym złamaniem nogi. Portugalczyk wył z bólu, leżąc na ziemi, a tymczasem roztrzęsiony Koreańczyk mocno przeżywał całe zajście, za które obejrzał czerwoną kartkę. We wtorek kara dla Sona została jednak anulowana przez FA (Football Association).

Z decyzją podjętą przez arbitra nie zgodził się Tottenham. Zdaniem włodarzy londyńskiej drużyny 27-latek nie zasłużył na czerwony kartonik, bo okropna kontuzja Gomesa była efektem nieszczęśliwego wypadku.

Inne stanowisko zaprezentowali po meczu przedstawiciele Premier League. W opublikowanym komunikacie poinformowali, że kartka dla Koreańczyka jest wynikiem narażenia na niebezpieczeństwo innego piłkarza.

"Koguty" postanowiły jednak złożyć odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie przez FA. Son będzie mógł więc wystąpić w najbliższym spotkaniu ligi angielskiej z Sheffield United.

Gomes przeszedł już operację prawej kostki i we wtorek został zwolniony ze szpitala, o czym poinformował Everton w oficjalnym komunikacie. Teraz nad powrotem do zdrowia Portugalczyka będzie czuwał sztab medyczny "The Toffees". Lekarze orzekli, że Gomes ma szansę na powrót do pełnej sprawności, choć czeka go teraz okres długiej i żmudnej rehabilitacji.

