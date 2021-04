"The Athletic" poinformował, że Harry Kane chce odejść z Tottenhamu Hotspur. Napastnik miał poinformować o tym władze londyńskiego klubu. Do transferu może dojść już latem.

27-letni napastnik od wielu sezonów jest największą gwiazdą "Spurs". Kolejne świetne wyczyny strzeleckie nie idą jednak w parze z trofeami. Kane ciągle czeka na swój pierwszy tytuł w barwach Tottenhamu. Będzie miał szansę 25 kwietnia, kiedy jego zespół zmierzy się z Manchesterem City w finale Carabao Cup. To jednak "Obywatele" będą faworytami tego spotkania.



Co jakiś czas w mediach pojawia się temat ewentualnego odejścia Kane'a z Tottenhamu. Nigdy nie były to poważne dyskusje, gdyż sam zawodnik deklarował chęć pozostania w Londynie. Teraz jednak sytuacja może się zmienić, a przynajmniej tak wynika z informacji "The Athletic". Napastnik miał już zdecydować, że chce opuścić zespół po zakończeniu sezonu.



