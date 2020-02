Ajax Amsterdam i Chelsea Londyn doszły do porozumienia w sprawie transferu Hakima Ziyecha. Marokański pomocnik dokończy sezon w holenderskiej Eredivisie. Nowe rozgrywki rozpocznie natomiast w Premier League pod trenerską wodzą Franka Lamparda.

Transfer nie jest niespodzianką. Zanosiło się na niego przynajmniej od kilku tygodni. Dzisiejszy komunikat Ajaksu to tylko oficjalne potwierdzenie spodziewanej transakcji.

Ziyech nie pakuje jednak walizek. Stanie się piłkarzem "The Blues" 1 lipca 2020 roku. Londyńczycy zapłacą za niego 40 mln euro plus ewentualne bonusy. Kontrakt obowiązywał będzie do 30 czerwca 2022 roku.

Chelsea zamierzała ściągnąć do siebie reprezentanta Maroka w styczniu tego roku. Próba zakończyła się niepowodzeniem. Nie chodziło jednak o pieniądze. Proponowana kwota transferu nie uległa zmianie. Ziyech ma pomóc ekipie z Amsterdamu w kolejnym awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Dla 26-latka będzie to pierwszy klub poza Holandią, w której się urodził. Do tej pory występował w SC Heerenveen i Twente Enschede. Barw Ajaksu broni od 2016 roku. Rozegrał dla niego w sumie 160 meczów i zdobył 48 bramek.

