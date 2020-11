Koniec spekulacji na temat najbliższej przyszłości Josepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec przedłużył umowę z Manchesterem City o kolejne dwa lata. Ważność nowego kontraktu wygasa latem 2023 roku.

Guardiola prowadzi "The Citizens" od czterech lat. W ostatnich tygodniach narastały spekulacje na temat jego najbliższych planów. Nie brakowało głosów, że zamierza opuścić ekipę z Manchesteru.

W czwartek przed południem klub oficjalnie poinformował o prolongacie umowy Hiszpana. Dotychczasowa wygasała wraz z końcem trwającego sezonu. Obecna obowiązywać będzie do lata 2023 roku.

- Mam tutaj wszystko, co konieczne do wykonania dobrej pracy - oznajmił Pep cytowany przez klubowe media. - Ufa mi właściciel klubu, prezes i dyrektor sportowy. Wszyscy we mnie wierzą. Jestem podekscytowany tym, że będę mógł pomóc Manchesterowi City w dalszym rozwoju.

W zgodnej opinii komentatorów rosną tym samym szanse na przeprowadzkę do MC Lionela Messiego. Argentyńczyk ma świetne relacje z Guardiolą i chce pracować pod jego batutą. Niewykluczone, że do zapowiadanego transferu dojdzie już w styczniu.

