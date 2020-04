Pep Guardiola mocno naciska na transfer Fabiana Ruiza do Manchesteru City. Kataloński szkoleniowiec chce, by jego klub zapłacił za zawodnika nawet 80 mln euro.

Klubowy kolega Arkadiusza Milika oraz Piotra Zielińskiego, Fabian Ruiz, może już wkrótce dołączyć do Manchesteru City. Według angielskiej prasy Guardiola osobiście nadzoruje transfer hiszpańskiego pomocnika.

Zdaniem brytyjskich mediów, 49-letni szkoleniowiec zakomunikował władzom Manchesteru City, by ci zrobili wszystko, co konieczne do finalizacji transferu.



Z kolei szef Napoli Aurelio De Laurentiis nie jest specjalnie skory do sprzedaży młodego 24-letniego zawodnika. Przekonać może go jedynie spora oferta finansowa - a według napływających informacji, Napoli wycenia swojego pomocnika na 80 mln euro.



Ruiz był w tym sezonie bardzo ważnym piłkarzem neapolitańskiego klubu. Środkowy pomocnik wystąpił w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając trzy bramki i zaliczając dwie asysty. Były gracz Betisu jest sześciokrotnym reprezentantem Hiszpanii.



